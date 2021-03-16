اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:09 م
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مصرع شاب سقط من الدور الرابع بمنزله فى السويس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:48 م
مصرع شاب سقط من الدور الرابع بمنزله فى السويس اسعاف - أرشيفية
السويس - سيد نون

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لقى شاب 19 عاما، مصرعه إثر سقوطة من الدور الرابع بمنزله بشارع النيل بمحافظة السويس، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام .
 

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس ، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة الأربعين ، يفيد بمصرع شاب 19 عام من الدور الرابع ، بعمارة سكنية بشارع النيل .

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مديرية أمن السويس ، وقسم شرطة الأربعين ، وتم معاينة موقع الحادث .

وأكدت التحريات الأمنية، أن الشاب سقط خلال تواجده بالدور الرابع بالعمارة السكنية ، وأنه من السكان العمارة ، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث، تحرر محضر بقسم شرطة الأربعين، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

 

 


السويس

سقوط شاب من الدور الرابع

مصرع شاب سقط من الدور الرابع

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