اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بطور سيناء

الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:26 م
محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بطور سيناء المكرمون
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء جمال الرشيدى سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة جميع عمال النظافة بمدينة طور سيناء وقدم مكافأة مالية وتوجه لهم بالشكر على مجهوداتهم فى أعمال النظافة على مستوى مدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ فى بيان، أن هذا الدعم للمواطنين المستحقين لا يأتى إلا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى لا يدخر جهدًا فى رفع العبء عن كاهل الشعب المصرى باختلاف طبقاته ومستوياته المعيشية.

 


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محافظ جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

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