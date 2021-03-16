متهمان بالسرقة في الأزبكية: نستولي على السيارات القديمة بهدف التفكيك والبيع

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف شخصان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهما تشكيلا عصابيا بالأزبكية، لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة السيارات قديمة الصنع بذات الأسلوب، بقصد تفكيك أجزائها والتصرف فيها بالبيع، وتم القبض عليهما أثناء تواجدهما في محافظة القليوبية لتخزين السيارات.

وكشف رجال البحث الجنائى ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية، من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية)، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، أسفرت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات عن أن وراء ارتكابها (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب (المفتاح المصطنع ) ،وبتطوير مناقشتهما اعترفا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً ، كما أقرا بارتكاب ( 2 ) حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.