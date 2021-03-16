اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:21 م
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مبادرة لتجميل كورنيش النيل بأسيوط وطالبات المدارس يشاركن.. فيديو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:03 م
مبادرة لتجميل كورنيش النيل بأسيوط وطالبات المدارس يشاركن.. فيديو جانب من تجميل الكورنيش
أسيوط – هيثم البدرى

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رصد "اليوم السابع" قيام طالبات التعليم الفنى بمحافظة أسيوط، بتجميل حوائط الكورنيش بطلائها والرسم عليها، وتقول إحدى الطالبات، إنها سعيدة بالمشاركة فى المبادرة من خلال رسم وطلاء وتزيين كورنيش المدينة.
 
وبدأ طلاب التعليم الفنى بمحافظة أسيوط، فى تطوير كورنيش النيل من خلال عمل سور مزخرف يفصل ما بين كورنيش النيل والطريق العام.
 
وقالت الطالبات المشاركات فى المبادرة، إن هذه المبادرة تتم تحت إشراف التعليم الفنى وبتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث نقوم بزخرفة السور الذى تم صبه وتجهيزه داخل الورش الخاصة بالمدارس الفنية، ليكون مظهرا حضاريا للمحافظة.
 
 
وأضافت الطالبات، أنهن سعيدات بمشاركتهن فى هذه المبادرة وتشعرن بالفخر أمام زميلاتهن وأسرهن من خلال هذه المبادرة.
 
ويقول محمد النمر، مدير عام التعليم الفنى بمحافظة أسيوط، إن مبادرة "بإيد ولادنا هنجمل بلادنا" بتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت قيادة محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وبأيدى طلاب، وطالبات التعليم الفنى لنقل الصورة الحضارية من كورنيش أسيوط إلى كافة أبناء الشعب الأسيوطى.
 
 

 


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التعليم الفنى

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