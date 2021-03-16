قوافل للكشف على المواطنين واجراء عمليات مجانا فى البحيرة والبحر الأحمر

المحافظات – ناصر جودة - عماد عرفة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

واشار محافظ البحيرة، إلى الدور الذى تقوم به إحدى الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن الكشف الطبي علي 350 مواطن بقرية أن الحويطات بمدينة سفاجا، ضمن قافلة علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر في بيان له، أنه تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أقيمت قافلة طبية بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا لمدة يومين تم توقيع الكشف وصرف العلاج فيها 350 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم اجراء 69 فحص معملي، 27 فحص اشعة، و29 فحص سونار، و112 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

كما شاركت عيادة تنظيم الأسرة وتم صرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة للمنتفعات بالمجان تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي مدن وقري محافظة البحر الأحمر.

من جانب آخر وجه وكيل وزارة الصحة بمواصلة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مدن المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة كبار السن ومرضي الأمراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وكذلك أكد التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكداً على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



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