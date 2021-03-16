قطعة من الجمال.. مجموعة شبابية تحول شوارع قنا إلى رسومات وألوان

قنا صابر سعيد

حول مجموعة من الشباب شوارع قنا إلى قطعة من الجمال عن طريق الرسومات والألوان بتجمع شبابى أطلقوا عليه اتحاد شباب قنا والذى يساعد الجهات التنفيذية فى تطوير وتجميل المدينة لتتجمل وتتزين لاستقبال الزائرين، حيث قام الشباب بعمل رسومات على أرضية الشوارع لتشكل قطعة فنية يلتقط أمامها المواطنين صورًا تذكارية وتزيد من جمال المدينة.

وساهمت المجموعة الشبابية التى تتطوع لتجميل المدينة فى تلوين كوبرى المعنى وتحويله إلى لوحة فنية على امتداده لتضيف للمكان جمالًا وتزيد من التطوير بالمدينة تحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وقيادات المحافظة، وسط تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين وحثهم على مزيد من الأعمال التجميلية فى المحافظة.

قالت آيه الجعفر، مؤسس الاتحاد، إن الشباب شارك فى المبادرة التى أطلقها اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بعنوان قنا تتجمل، وبمشاركة مجلس مدينة قنا، حيث قاموا بالسابق بعمل جدارية فرعونية بدعم من أبناء قنا وكذلك زراعة الورد فى عدد من الأماكن وتلوين الكباري، بمشاركة عمال من مجلس المدينة مع المجموعة الشبابية.

وأوضحت آيه الجعفري، أن أدوار الشباب لا تقتصر على الأعمال التجميلية فقط بل تمتد للأعمال الخدمية بمشاركة مسئولى المحافظة وعلى رأسهم محافظ قنا، لافتًا أن اتحاد الشباب يتكون من مجموعة كبيرة من شباب المجتمع القنائى بكل فئاته ومؤهلاته العلمية المختلفة، حيث يتواجد أطباء وصيادلة ومهندسين وإعلاميين وعمال أيضًا من مجلس المدينة.

وأشارت مؤسسة الاتحاد، إلى أن بداية فكرة تكوين اتحاد شبابى للعمل التطوعى فى المدينة جاءت من خلال توزيع أدوار عمل خيرى وهو إعادة بناء منزل، مؤكدة أن مجموعة الشباب لا تواجه أى صعوبات فى المدينة ولكنه يجد مساعدة من المسؤولين فى المحافظة وكذلك فى المديريات الموجودة، كما أن هناك ردود فعل إيجابية من قبل الأهالى وتشجيعًا لهم وكذلك هجومًا من البعض الآخر دون سبب واضح منهم.

ولفتت سمر مكي، من شباب الاتحاد ومسئول لجنة الإعلام، أن المجموعة الشبابية التى تتواجد فى اتحاد الشباب تضم جميع الفئات العمرية وكذلك المؤهلات المختلفة من مراكز متنوعة على مستوى المحافظة، وسوف يعمل المجموعة الشبابية فى المراكز الأخرى بالمحافظة ولن يقتصر العمل على مدينة قنا فقط، لافتًا إلى أن هناك اجتماعى شهرى مع الشباب لمعرفة احتياجات كل مركز.

وأكدت سمر مكي، أن الشباب متحدين مع بعضهم البعض واللجنة الإعلامية تعمل على نشر الصور الخاصة بالمبادرات وكذلك صياغة الكتابة المناسبة لتلك الأعمال حتى تصل لعدد أكبر من المواطنين وأهالى قنا، مضيفًا أنهم مستمرون فى الأعمال التجميلية والخيرية التى يقومون بها.



احدي المتطوعات مع أعمال التلوين



أعمال تلوين الشوارع



رسومات الشارع