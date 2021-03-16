عميد سياسة واقتصاد القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 26 مارس

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية يوم 23 مارس الجارى، على أن يتم استكمال امتحانات التخلفات مباشرة يومى 24 و25 مارس الجارى.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال الكنترولات، خاصة وأن الكلية تجرى الامتحانات إلكترونيا وبالتالي يتم تصحيح المواد أولا بأول، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج مباشرة عقب الامتحانات حيث من المقرر أن يتم إعلان النتائج يوم 26 مارس بعد عقد لجنة الممتحنين واعتمادها.