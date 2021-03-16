ضبط 3 محطات وقود مخالفة خلال حملة بمركزى دمنهور والدلنجات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، وإدارة الموازين والدمغة بشن حملة مكبرة على 9 محطات وقود بنطاق مركزى دمنهور والدلنجات حيث تبين وجود 6 محطات وقود غير مخالفة ومطابقة للمواصفات و3 محطات مخالفة وبيانها كالآتى:

ضبط محطة وقود بمنطقة عبد المجيد صالح بالدلنجات بها عجز 400 سم فى طلمبة السولار، ضبط محطة وقود بمنطقة أبو سعيفة بالدلنجات وتبين وجود عجز فى 2 طلمبة سولار "الأول 620 سم فى عيار سعة 20 لتر - الثانية 250 سم فى عيار 20 لتر".

وضبط محطة وقود بمنشأة ميت غمر الدلنجات وتبين وجود عجز فى 2 طلمبة سولار وبنزين 80 "طلمبة البنزين 80 لتر 600 سم فى عيار سعه 20 لتر - العجز فى طلمبة السولار لتر و100 سم فى عيار سعه 20 لتر"، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لردع المخالفين.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.



سولار