صور.. الأمير البريطانى فيليب يغادر المستشفى

رويترز

قال شاهد عيان لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا غادر مستشفى في لندن كان يُعالج فيه.

وكان قد قال قصر بكنجهام، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عاد إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص بعد خضوعه لإجراء طبي ناجح في مستشفى آخر لعلاج مشكلة في القلب.

ويخضع دوق إدنبره (99 عاما) للعلاج بالمستشفى منذ أكثر من أسبوعين. وكان قد نُقل إلى مستشفى في لندن به مركز متخصص في القلب للعلاج من مشكلة كان يعاني منها من قبل.