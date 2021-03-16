صحف كويتية: إحالة رئيس مجلس الأمة للتحقيق بسبب الاحتفال بنتيجة الانتخابات

وكالات

كشفت صحيفة الراى الكويتية إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، للتحقيق بسبب احتفاله بنتيجة الانتخابات الأخيرة، وذلك نقلاً عن الغانم نفسه.

وقال الغانم للصحيفة: تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات، وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن الحكومة فتحت ملفات التجمعات النيابية التي تلت إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في 5 ديسمبر الماضي، وإحالتها عدداً من النواب إلى النيابة العامة.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وزارة الداخلية قامت بتلك الإحالة بداعي مخالفة هؤلاء النواب للاشتراطات الصحية خلال اجتماعاتهم التنسيقية للتشاور بشأن انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومكتبه واللجان البرلمانية، وما نظموه من مناسبات عقب فوزهم، مبينة أن النيابة ستخاطب مجلس الأمة لرفع الحصانة عنهم لاحقاً.