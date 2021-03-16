صانع البامبو.. حكايات أقدم الصناعات التراثية ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

تعتبر صناعة البامبو من الصناعات التراثية القديمة ببورسعيد، والتى بدأت منذ عام 1952 فى أحد الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية بأعرق أحياء المحافظة - حى الشرق.

وأجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، اليوم الثلاثاء، من داخل أقدم محل لتصنيع وبيع المنتجات البامبو "الخوص" من كراسى ومنضدات وغيرها.

ويقول يحيى نصر، صانع البامبو ببورسعيد، إنه توارث هذه المهنة عن والده الذى بدأ فيها من عام 1952 بالمحافظة، ويعتبر هو من أسس لهذه الحرفة بالمدينة الحرة، وتعلمها لتلبية رغبات الأجانب الذين كانوا يعيشون بالحى الأفرنجى "الشرق" من طلب منتجات الخوص.

ويضيف "يحيى"، أنه حاول مراراً وتكراراً أن تمتد الحرفة لأجيال متتابعة من أبناء بورسعيد، ولكن الظروف تحول دون ذلك، فالإقبال ضعيف من الشباب على هذه المهنة داخل المحافظة.

وتابع قائلا، إن الخامات المستخدمة فى هذه الصناعة تختلف من شخص لآخر، ولكنه يستخدم الخامات الأفضل، مضيفا "أنا بعمل حاجة مُعمرة، وبضاعتى مفيش شكوى منها وبتعيش مع الزبون".

وأشار إلى أن الأسعار تتفاوت على حسب الصناعة ورغبة العميل، فالكرسى يُباع بحوالى 600 جنيه على حسب الحجم والشكل، مضيفاً أن الصناعة لم تتوقف على الكراسى والمنضدات فقط ولكنها شملت كل المنتجات التى يتم صناعتها من الخشب.