اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ بالقاهرة الكبرى.. والعظمى بالعاصمة 24 درجة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:00 ص
شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ بالقاهرة الكبرى.. والعظمى بالعاصمة 24 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على جنوب سيناء.  
 
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.
 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس الان

حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة