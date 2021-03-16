سوهاج تعلن إنتاج نباتات زينة لبيعها للمواطنين والمؤسسات بأسعار التكلفة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، مشتل محطة مياه سوهاج غرب لنباتات الزينة، وتفقد مأخذ محطة مياه سوهاج غرب، والتى تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 26 ألف متر مكعب/ يوم، بحضور اللواء محمد بدرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حى شرق سوهاج.

وأوضح اللواء محمد بدرى، أن المشتل يهدف إلى إنتاج نباتات الزينة من أشجار وشجيرات ونباتات عشبية، مشيرًا إلى أنه يتم زراعة نباتات متنوعة، مثل "الورد البلدي، والفل، والياسمين، والقطيفة، ونباتات الظل"، بالإضافة إلى النباتات العطرية، وذلك بأسعار التكلفة لخدمة المواطنين، والمؤسسات الحكومية، والفنادق، والمنازل، لافتًا إلى أنه جارى إنشاء منفذ للجمهور بمحطة مياه سوهاج غرب.

على جانب آخر، عقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث آليات التعاون وتوحيد الجهود بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصول على بعض الخدمات والطلبات المقدمة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ورأفت السمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلى " مؤسسة حياة كريمة " بالبرنامج الرئاسي، وإدارة التنمية، ومنسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

وأكد نائب محافظ سوهاج على اهتمام المحافظة وتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لطلبات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المختلفة، لافتا إلى أهمية دور المجتمع المدنى ومشاركته فى تنمية المجتمع .

ووجه القاضى بتشكيل فريق عمل يضم كلا من " إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ومديرية التضامن الاجتماعي، وممثلا عن جمعيات المجتمع المدني،" للمساهمة فى تلبية الطلبات الواردة من المواطنين كلا حسب لائحته، وأنشطته، وتواجده الجغرافي، وحسب الإمكانيات المتاحة لديه.



أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج



مأخذ محطة مياه سوهاج



مشتل محطة مياه سوهاج