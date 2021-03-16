اليوم السابع
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رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى: يمكن أن نبقى على بعض الدعم حتى يونيو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:31 م
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى: يمكن أن نبقى على بعض الدعم حتى يونيو رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب
رويترز

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الحكومة يمكن أن تبقي على بعض الدعم حتى يونيو.

وقال دياب لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم الوقود بعد مارس.

وكان قد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، السياسيين اللبنانيين من مخاطر انهيار لبنان، في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، كما حذر لودريان من أنه إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها، ولا يزال هناك وقتا للتحرك قبل فوات الأوان. 

 


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