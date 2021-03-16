اليوم السابع
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جبالى المراغى: عقد اجتماع الخميس المقبل لمناقشة زيادة الأجور بالقطاع الخاص

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:53 م
جبالى المراغى: عقد اجتماع الخميس المقبل لمناقشة زيادة الأجور بالقطاع الخاص جبالي المراغي
ماجد تمراز

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أكد جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن قانون العمل ينص على ان المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور ومراعاة مستوى المعيشة، وبالتالي يطالب بوزيرة التخطيط بعقد جلسة المجلس القومي للأجور بشكل سريع حتى تتم معملية التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العمومي.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "بشرى سارة قرار الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات، وأبلغونا أن هناك اجتماع يوم الخميس المقبل، من أجل مناقشة الزيادة، وبالتفاوض نطالب بألا يكون هناك فرق كبير بين القطاع الحكومي والخاص".

 

وقال: "في أي دولة على مستوى العالم العمال أكثر من تضرروا من جائحة كورونا، وبكل تأكيد نراعي ظروف الشركات والمؤسسات التي عانت من فيروس كورونا.

 


اتحاد عمال مصر

جبالى المراغى

النقابات العماليه

العمال

زياده الاجور

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