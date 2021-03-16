تحرير 6573 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6573 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2078 تجاوز السرعة المقررة، 240 مخالفة السير بدون تراخيص، 16 مخالفات موقف عشوائى، 39 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.