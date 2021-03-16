النيابة تأمر بضبط عامل قتل والده بـ 5طعنات بسبب الميراث فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية ، انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح جثة مُسن، قتله نجله بـ 5 طعنات بسبب خلافات حول الميراث، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار ، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول مسن 65 سنة، مُقيم بعزبة " النقطة " بمنيا القمح، جثة هامدة ، متأثرًا بعدة طعنات بالرقبة والصدر .

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه عامل ؛ إثر نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات حول الميراث، وأن المجنى عليه لديه 6 فتيات بخلاف المتهم، وأن الأب اشترى منزلًا للمتهم وتحمل تكاليف نفقات زواجه، ومنحه قطعة أرض، إلا أن الابن باع الأرض وجزء من المنزل، وفور علم الأب بما فعله ابنه وبيعه أرضه وجزء من منزله ، قرر تقسيم الأرض بينه وبين شقيقاته ومنح ملكية الأرض لأبناء نجله حتى لا يبيعها، ما تسبب فى مشادة بينهما انتهت بمقتل الأب على يد نجله.

بالعرض على النيابة العامة ، قررت انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.