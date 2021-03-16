اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 334 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 06:00 ص
المجلس القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 334 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات.. صور سيدات الشرقية يحملون استمارات الرقم القومى
الشرقية - فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم إصدار 334 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى "المنير والصحافة وسلمنت وقشا بمركز مشتول السوق، وبقرى العلاقمة وحسين تيمور مركز ههيا، وقرى الأخيوة والملكيين البحرية وكفر دهشان مركز الحسينية.

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت: أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.

استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية
استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية

 

استمارات البطاقات بأيدى السيدات بالشرقية
استمارات البطاقات بأيدى السيدات بالشرقية

 

سيدات الشرقية يحملن يافطة المجلس القومى للمراة
سيدات الشرقية يحملن يافطة المجلس القومى للمراة

 

سيدات الشرقية
سيدات الشرقية

 


القومى للمراة بالشرقية

بطاقات الرقم القومى

الاحوال المدنية بالشرقية

استخراج بطاقات للسيدات بالشرقية

استخراج بطاقات الرقم القومى للمراة

مشروع بطاقتك حقوقك

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