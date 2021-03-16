الكشف على 1330 مواطنا بالقافلة الطبية بمركز فرشوط قنا

قنا صابر سعيد

أنهت إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بقنا، أعمال القافلة الطبية التى أقيمت على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين بقرية الدهسة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على 1330 مواطنا فى العديد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء 10تحاليل بمعمل الدم و10 تحاليل بمعمل المستوطنة وعدد 22 سونار، وتحويل 7 مرضى إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أنه تم عقد العديد من الندوات الصحية والتثقيف الصحى لـ 77 مواطنا حول خطورة الأمراض والحد من انتشار فيروس كورونا.