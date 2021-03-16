اليوم السابع
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الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا فى مقديشيو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:24 ص
الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا فى مقديشيو الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
وكالات

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أحبط الجيش الصومالي هجوماً بسيارة مفخخة في مقديشو، بناء على معلومات استخباراتية.

وذكرت إذاعة صوت الجيش في الصومال أن القوات الخاصة نفذت عملية عسكرية ناجحة في بلدة توراتورو بمحافظة شبيلي السفلى، وأحبطت هجوماً بسيارة مفخخة.

ونقلت الإذاعة عن قائد الجيش الصومالي أدوار يوسف راغي قوله إن العملية أسفرت عن تدمير السيارة المفخخة بشكل كامل وتصفية سائقها، مضيفا أن السيارة كانت متجهة إلى مقديشو لتنفيذ هجوم إرهابي فيها، وأضاف أن معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات المسلحة أدت إلى إحباط الهجوم.

 

الصومال

الجيش الصومالى

عملية إرهابية فى الصومال

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