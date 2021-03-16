الأعلى للمستشفيات الجامعية: تطوير المشافى المملوكة للدولة بـ6 مليارات جنيه

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الدولة تتولى تجديد المستشفيات التابعة للدولة بحيث تكون مؤهلة لأن يشملها التأمين الصحى الشامل، موضحا أن هناك نقلة حقيقية في المنظومة الصحية من خلال قيام الدولة بالعديد من الأشياء منها تطوير المستشفيات المملوكة للدولة التي منها المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن أنه يتم تطوير المستشفيات المملوكة للدولة بتكلفة 6 مليار جنيه

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 115 مستشفى من مستشفيات الجامعية بجانب 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر، وتشمل تلك المستشفيات على 38 ألف سرير وهو ما يمثل ثلث عدد أسرة القطاع الحكومى.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه يتم تطوير المستشفيات التابعة للدولة بتكلفة 6 مليار جنيه منهم 2,7 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية كى تتحول المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات ممكينة.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه سيتم تحويل كافة المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات رقمية إلكترونية في ديسمبر 2021، موضحا أنه يتم تطوير 18 مستشفى جامعية بحيث تصبح مستشفيات جامعية نموذجية وتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات وأبزرها مستشفى الطوارئ القصر العينى .