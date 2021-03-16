افتتاح مسجد "الإمام الحسين" الجمعة بإسنا بعد بناؤه بالجهود الذاتية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إفتتاح مسجد الإمام الحسين الجديد بعد الإنتهاء من بناؤه بالجهود الذاتية الجمعة القادمة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المسجد الجديد المقرر إفتتاحه هو مسجد الإمام الحسين بقرية القرية بمدينة إسنا، وذلك تم الانتهاء من بنائه بالجهود الذاتية، ومن المقرر أن يحضر افتتاحه كل من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف إسنا، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية وعدد من المواطنين، حيث قرر الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير عام المديرية، إنابة الشيخ حسن الأمير أحمد محمد مدير اداره أوقاف إسنا بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الجديد.

وفى نفس السياق، تجرى مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى 6 مساجد جديدة بمناطق متفرقة للمحافظة وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين بمساجد أكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث قال وكيل أوقاف الأقصر أن تلك المساجد الجديدة يجرى العمل داخلها على مدار اليوم لافتتاحها خلال أقرب فترة ممكنة، وهى ما يلي:- (مسجد نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الإسلامي بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود).



أوقاف الأقصر تستعد لإفتتاح مسجد الإمام الحسين بإسنا



تجهيزات مسجد الإمام الحسين بإسنا