اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مسجد "الإمام الحسين" الجمعة بإسنا بعد بناؤه بالجهود الذاتية.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:19 ص
افتتاح مسجد "الإمام الحسين" الجمعة بإسنا بعد بناؤه بالجهود الذاتية.. صور مسجد "الإمام الحسين بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إفتتاح مسجد الإمام الحسين الجديد بعد الإنتهاء من بناؤه بالجهود الذاتية الجمعة القادمة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه  وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المسجد الجديد المقرر إفتتاحه هو مسجد الإمام الحسين بقرية القرية بمدينة إسنا، وذلك تم الانتهاء من بنائه بالجهود الذاتية، ومن المقرر أن يحضر افتتاحه كل من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف إسنا، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية وعدد من المواطنين، حيث قرر الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير عام المديرية، إنابة الشيخ حسن الأمير أحمد محمد مدير اداره أوقاف إسنا بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الجديد.

وفى نفس السياق، تجرى مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى 6 مساجد جديدة بمناطق متفرقة للمحافظة وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين بمساجد أكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث قال وكيل أوقاف الأقصر أن تلك المساجد الجديدة يجرى العمل داخلها على مدار اليوم لافتتاحها خلال أقرب فترة ممكنة، وهى ما يلي:- (مسجد نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الإسلامي بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود).

أوقاف الأقصر تستعد لإفتتاح مسجد الإمام الحسين بإسنا
أوقاف الأقصر تستعد لإفتتاح مسجد الإمام الحسين بإسنا

 

تجهيزات مسجد الإمام الحسين بإسنا
تجهيزات مسجد الإمام الحسين بإسنا

 

فرش مسجد الحسين تمهيداً لإفتتاحه باسنا
فرش مسجد الحسين تمهيداً لإفتتاحه باسنا

 


الاقصر

وزارة الاوقاف

مساجد جديدة بالاقصر

اخبار اليوم

افتتاح مسجد باسنا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل خطة جامعة الأقصر لإضافة 3 كليات جديدة وتطوير كل المبانى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:00 ص

شكوى من عمود كهرباء آيل للسقوط بنجع إدريس بالأقصر.. والوحدة المحلية تستجيب

الإثنين، 15 مارس 2021 08:00 م

محافظ الأقصر يكلف بتزويد مستشفى القرنة العام بأجهزة وأدوية لخدمة المواطنين

الإثنين، 15 مارس 2021 07:34 م

البالون الطائر يغرد فى سماء الأقصر بـ11 رحلة على متنها 230 سائحا

الإثنين، 15 مارس 2021 05:09 م

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الكرنك 26 مارس

الأحد، 14 مارس 2021 08:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة