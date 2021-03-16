استعددات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك مع نظيره الترجى التونسى، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدورى أبطال افريقيا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

ويحرص رجال الأمن على تأمين لاعبي الفريقين وممر اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة الهامة، فيما تٌعد مباراة الترجى، هي بداية عودة العلاقة بين كارتيرون وجمهور الزمالك، خاصة بعد رحيله في النسخة الماضية من دورى الأبطال، ليتولى تدريب التعاون السعودى.

وتنال مباراة الزمالك و الترجى أهمية كبيرة للفريق الأبيض عامة و لكارتيرون خاصة ، لأن الفوز بها و اقتناص النقاط الثلاثة ينعش امال الفريق في البطولة ، خاصة وأن رصيده نقطتان فقط بالمجموعة الرابعة من مجموعات البطولة.