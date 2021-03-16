إغلاق 3 عيادات غير مرخصة فى الصف وإزالة مخالفات بناء بالبدرشين ومنشأة القناطر

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن جهودها اليومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وفى هذا الإطار أغلق مركز ومدينة الصف بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات الأمنية 3 عيادات غير مصرح لها بمزاولة النشاط ضمن حملة لضبط المخالفات بنطاق المدينة.



ونجح حى الهرم بإيقاف حالتي بناء مخالف بحدائق الأهرام وكفر غطاطى حيث تمت إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، كما تم إيقاف أعمال حفر لتركيب وصلات صرف صحى عشوائية بشارع المنشية، وتم مصادرة خلاطة خرسانة وحفار وإيداعهما مخازن الحى، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تم تنفيذ أعمال تسليك وتطهير لشبكة الصرف الصحى بشارع خالد بن الوليد من نزلة السمان، وتركيب عدد 4 أغطية صرف صحى بشارع الفريق محمد على فهمى تقسيم مدكور، وشنت إدارة الإشغالات عدد من الحمالات الليلية لضبط مخالفات المقاهى والمحال بشوارع (المريوطية، اللبينى، الطالبية، العطور، ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحى.



وأنهى مركز ومدينة العياط أعمال التطوير الخاصة بمدخل قرى ( كفر شحاتة بالمتانيا، كفر قاسم، ميت القائد، طهما، جرزا.



وانتهى حى العمرانية من إصلاح كسر بماسورة لمياه الشرب بناصية شارع العدوى مع ترعة الزمر، وتنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله، كما تستكمل أجهزة الحى أعمال تطوير شارع ترعة الزمر، حيث تم فرد طبقة الدقشوم بعدد من القطاعات إلى جانب الانتهاء من تركيب البلدورات الخاصة بالأرصفة والجزيرة الوسطى بعدد من القطاعات الأخرى.



وبالتعاون مع مديريتى الزراعة والرى يستكمل مركز ومدينة الحوامدية أعمال تطهير ترعة سقارة قطاع العجزية.



وخلال حملة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال بعدد من الشوارع الحيوية تمكنت إدارة الإشغالات بحى بولاق الدكرور من التحفظ على عدد 2 عربات فول و5 عربة كرو، و2 سيارة نقل لشروعها فى إلقاء المخلفات بالطرق، 750 كرسى متنوع، 23 أنبوبة بوتاجاز متنوعة، وإيقاف أعمال إنشاءات وتشطيب لــ 4 محال تجارية و13 تروسيكل وسيارة بيع وترويج للمنتجات الخاصة بأحد العلامات التجارية للمكرونة و23 توك توك، تم إيداعها جميعاً مخازن الحى، كم تستكمل إدارة الطرق أعمال الرصف الخاصة بشوارع ( أبوشلبى، مسجد أبوالخير) وتركيب بلاط إنترلوك بشارع عبدالحفيظ أبوالخير .



ولمنع التجمعات قام مركز ومدينة منشأة القناطر بفض سوق أم دينار والتنبيه على المواطنين من الباعة والمترددين على السوق بضرورة الإلتزام بالإجراءت الإحترازية لمعاونة الدولة على إحتواء المرض، ورصدت أجهزة المتابعة والتفتيش بالمدينة تنفيذ أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بقرية المنصورية، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.



وفى ذات الشأن أزال مركز ومدينة البدرشين حالتين بناء مخالف عبارة عن حوائط خرسانية على مساحة 500م2 وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 150 م2 مقام على أرض زراعية بسقارة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاك، كما تمت أعمال تطهير سوق الإثنين بقرية مزغونة، واركيب 20 كشاف ليد على طريق المريوطية وتوزيع صناديق القمامة الجديدة بعدد من شوارع المدينة.



وتمكنت حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بحى العمرانية من إعادة الإنضباط بشارع مستشفى الصدر من خلال رفع معوقات الحركة المرورية وإغلاق وتشميع المقاهى والمحال المخالفة وإزالة الإعلانات غير المرخصة وبمركز شباب قرية صول بمركز ومدينة أطفيح تم عقد فعاليات مبادرة (خلفتك مسئوليتك) لتوعية المواطنين بسلبيات الزيادة السكانية وإصدار 500 بطاقة رقم قومى للسيدات بمساهمة من المجلس القومى للمرأة من إجمالى مبادرة لإصدار 2000 بطاقة رقم قومى للسيدات بقرى مركز ومدينة أطفيح.