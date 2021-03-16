اليوم السابع
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إصابة رئيسة حكومة إستونيا بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:49 ص
إصابة رئيسة حكومة إستونيا بفيروس كورونا رئيسة حكومة إستونيا كايا كالاس
وكالات

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أعلنت الحكومة الإستونية عن إصابة رئيستها كايا كالاس بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها بحالة جيدة وستواصل أداء مهامها عن بعد.

من جانبها، قالت كالاس: "أحث جميع الناس على اتخاذ الاحتياطات، وارتداء الكمامات، وتقليل الاحتكاك بالآخرين، والعمل عن بعد إن أمكن، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، لأن الفيروس منتشر في جميع أنحاء إستونيا".

والأسبوع الماضي، حظرت حكومة إستونيا التجمعات التي تضم أكثر من شخصين، وأغلقت المتاجر غير الضرورية، وطلبت من المطاعم التحول إلى الوجبات السريعة، حيث تحارب ثاني أعلى معدل إصابات في الاتحاد الأوروبي، بعد جمهورية التشيك.

 

إستونيا

كورونا

فيروس كورونا

كايا كالاس

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