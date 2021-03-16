إحالة 17 عاملا للتحقيق وتأهيل 3 ترع وتطهير محطة رفع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن إحالة 17 من العاملين بمكتب العمل والزراعة ومخازن الإدارة التعليمية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

على جانب آخر، أكد محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وإزالة أى تعديات.

وقامت مديرية الرى خلال الأسبوع الماضى بمتابعة المرور على أعمال تأهيل ترعة ششت الجديده بزمام هندسة رى شبراخيت وأعمال تأهيل ترعة جرار معنية بزمام هندسة رى كوم حماده وأعمال تأهيل ترعة الزيانة بزمام هندسة رى دمنهور، و‏ تطهير محطة رفع الدلنجات والنطاق بعمال الصيانة بهندسة صرف الدلنجات، ورفع مخلفات من أمام 2بدالة رى منخفضة على مصرف ايتاى على ادكو هندسة دمنهور بمحيط قرية دربك استجابة لطلب الأهالى وتحسينا لأداء المصرف وكذا أمام عزبة سلام.