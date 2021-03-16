إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة خطف حقيبة سيدة وسحلها بـ"توك توك" فى القاهرة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة وسحلها بأسلوب الخطف فى القاهرة، وعرض المجني عليها على الطبيب، لإعداد تقرير عما لحق بها من إصابات.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات).

وأمكن ضبط أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) حال استقلاله مركبة (توك توك) عقب قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية) من السيدة المشار إليها بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته.

وبسؤالها أقرت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها، فوجئت بقيام (المتهم) بخطف حقيبة يدها وحال محاولتها الإمساك بها سقطت أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابتها بكدمات وسحجات المشار إليها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.