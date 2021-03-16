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أمن القاهرة ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى حلوان

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:54 م
أمن القاهرة ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى حلوان جلسة صلح-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بمنطقة حلوان وإنهاء الخصومات الثارية. 
 
 
فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
 
 
 
 
 

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