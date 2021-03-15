1 مايو أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة السيارات فى الوايلى

كتب كريم صبحى

حددت محكمة الوايلى، جلسة 1 مايو، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين، بتهمة سرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة في منطقة الوايلى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضاف المتهمون أنهم قسموا أنفسهم ما بين متهم يراقب المكان، وآخر يفتح باب السيارة بالمفتاح المصطنع، والمتهم الثالث مهمته بيع السيارة المسروقة لأحد التجار "مسجل خطر".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص، وراء سرقة سيارة سائق في منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.