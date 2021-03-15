اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

1 مايو أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة السيارات فى الوايلى

الإثنين، 15 مارس 2021 10:56 م
1 مايو أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة السيارات فى الوايلى سرقة سيارات - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة الوايلى، جلسة 1 مايو، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين، بتهمة سرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع.

 

وأدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة في منطقة الوايلى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

 

وأضاف المتهمون أنهم قسموا أنفسهم ما بين متهم يراقب المكان، وآخر يفتح باب السيارة بالمفتاح المصطنع، والمتهم الثالث مهمته بيع السيارة المسروقة لأحد التجار "مسجل خطر".

 

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص، وراء سرقة سيارة سائق في منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


سرقة السيارات

سرقة السيارات فى الوايلى

اخبار الحوادث

محكمة الوايلى

تشكيل عصابى

سيارات مسروقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة