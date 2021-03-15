يعملون بضبطيات الجبس والأسمنت.. طلاب أسيوط يجملون كورنيش المحافظة.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

يعتبر التعليم الفنى واحدًا من أهم الركائز الأساسية ومفاتيح نهضة الدول، حينما يتم الاهتمام به وتطويره والاستفادة من الخبرات الموجودة فيه، كونه يكسب الفرد قدرًا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التى تمكنه من إتقان أداء عمله، وتنفيذه على الوجه الأكمل.

وفى محافظة أسيوط، يلعب التعليم الفنى دورًا هامًا من خلال المشاركة بعدد من المبادرات المؤثرة فى الشارع الأسيوطى، والتى ساهمت وبشكل كبير فى توفير اعتمادات مالية كبيرة كانت تضيع هباء فى شراء أدوات وآلات تمكن التعليم الفنى من تصنيعها بأقل الإمكانيات ومن خلال ورش المدارس مع الاهتمام بالناحية الجمالية للمحافظة ورفع الشكل الجمالى من خلال عدد من المبادرات الفعالة، آخرها أكبر مبادرة لتطوير كورنيش النيل، والتى تستهدف كل الكورنيش فى المحافظة، وذلك من خلال طلاب التعليم الفنى وبالاعتماد على ضبطيات الجبس والأسمنت والمشاركة المجتمعية.

وقال محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة "بإيد ولادنا هنجمل بلادنا" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبقيادة محمد عبد المحسن وكيل التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، وبأيدى طلاب وطالبات التعليم الفنى، لنقل الصورة الحضارية من كورنيش أسيوط إلى كافة أبناء الشعب الأسيوطى .

وأوضح النمر، أن هذا السور تم إنشاؤه بالطوب، والخراسانات بقسم الإنشاءات المعمارية ثم المبانى والبياض، ثم قسم الكهرباء ثم قسم اللحام ثم قسم الزخرفة أى أكثر من 6 تخصصات بمشاركة المعلمين والموجهين وهذه الألوان تم اختيارها بواسطة مختصين من المعلمين خريجى التربية النوعية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وتم اختيار شمسية تتماشى مع الجانب الفرعونى للسور الحديدى الخلفى وشكل السور له طابع فرعونى .

وأضاف النمر، أن هذه المبادرة تنقل الصورة الجميلة لأبناء التعليم الفنى ولكى نثبت للمجتمع أن أبناء التعليم الفنى لديهم القدرات الكبيرة على المساهمة فى رفعة المجتمع من خلال الدخول فى سوق العمل، موضحا أن التكلفة الخاصة لهذه المبادرة عبارة عن جهود ذاتية ومشاركة مجتمعية والطلاب فى قمة السعادة لأنهم يعتبرون هذه المبادرة من أكبر مشروعات التدريب العملى بدلا من التدريب داخل ورش صغيرة .

وأكد النمر، أننا سوف نستهدف تجميل وتطوير كل الكورنيش فى المحافظة وذلك استعدادا للعيد القومى للمحافظة فى شهر إبريل القادم وأن كل هذه الأعمال التى يقومون بها الطلاب بدون مقابل ولكن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدهم بحافز مميز لهم على تطوعهم مع توفير وجبات يومية لهم لمساعدتهم على استكمال الأعمال.

وأشار النمر إلى أننا سوف نستعد قريبا لأكبر مبادرة لتجميل ودهان الأسوار وأعمدة الإنارة بالمحافظة، وذلك أيضا تطوعا من أبنائنا أبناء التعليم الفنى الذين يؤمنون بما يقومون به وبما يرفع وينمى الوازع الوطنى وحب الوطن والانتماء لديهم.



تجميل-سور-كورنيش-اسيوط



تجميل-كورنيش-اسيوط



جانب-من-تجميل-كورنيش-اسيوط



زهرة-اللوتس-على-أعمدة-الكورنيش



كورنيش-اسيوط-بعد-تجميله-بايدى-طلاب-التعليم-الفنى



كورنيش-اسيوط



لوحات-فنية-على-الكورنيش



لوحة-فنية-جميلة-بايدى-الطلاب-على-كورنيش-اسيوط



محمد-النمر-مدير-عام-التعليم-الفنى-بمحافظة-أسيوط