اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 11:47 ص
خالد صلاح
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وكالة الدواء الدنماركية: ظهور أعراض غريبة على سيدة توفت بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

الإثنين، 15 مارس 2021 11:12 ص
وكالة الدواء الدنماركية: ظهور أعراض غريبة على سيدة توفت بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا لقاح أسترازينيكا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الدواء الدنماركية مساء يوم الأحد، إن امرأة دنمركية عمرها 60 عاما توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19 ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا".

وقالت الوكالة إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف.

وكانت برامج التطعيم الأوروبية قد شهدت ارتباكا في الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت أن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا أصيبوا بجلطات دموية.

وقالت وكالة الدواء الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي أيضا يوم الجمعة.

ويوم الأحد قالت شركة أسترازينيكا إن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

 


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لقاح كورونا

لقاح أسترازينيكا

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