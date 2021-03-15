وزيرة الصناعة البوروندية تعرب عن تطلع بلادها للاستفادة من الخبرات المصرية

كتب : أحمد جمعة

التقى ياسر العطوى، السفير المصرى لدى بوروندى مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة والنقل Immaculée NDABANEZE، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات التجارة ودعم الاستثمار ورفع معدل التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، على نحو يعكس عمق وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية المصرية البوروندية.

تطرق اللقاء أيضاً إلى بحث كيفية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين فى مجال الصناعة، حيث أعربت الوزيرة البوروندية عن تطلع بلادها للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تحديث الصناعة ودعمها باعتبارها ركناً أساسياً فى خطة دعم التنمية الاقتصادية فى البلاد التى أطلقها الرئيس البوروندى "إيفارست ندايشيميي". كما نوهت الوزيرة البوروندية برغبة بلادها فى الاستفادة من خبرة الجانب المصرى فى إرساء وتطوير البنية التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى دعم قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل.

من جانبه، أكد السفير المصرى على اهتمام رئيس الجمهورية برفع معدلات التجارة البينية الإفريقية ودعم الاستثمار البينى للدول الإفريقية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى فى أطرها الأوسع تنفيذاً لمقررات أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، وأوضح كذلك التقدم الكبير والمشهود لقطاع النقل والطرق فى مصر والذى يمكن للجانب البوروندى الاستفادة منه.

كما قدم العطوى عرضاً تفصيلياً للمقومات والمقاصد السياحية المصرية، داعياً إلى دعم الوزارة البوروندية لمجهودات السفارة فى الترويج للسياحة فى مصر ومقاصدها المعروفة والمشهود لها عالمياً، وتطرق اللقاء فى هذا الإطار إلى دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال السياحة.