نقل الشاب المصاب بورم فى العين لمعهد ناصر بعد استجابة الرئيس لمناشدته

كتب ـ هشام عبد الجليل

استقبل معهد ناصر، الشاب أحمد المصاب بورم فى عينه، تمهيدا لعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لتلقى العلاج، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم نقله بسيارة إسعاف، وسيتم توقيع الكشف الطبي عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية.



نقل الشباب بسيارة إسعاف

جدير بالذكر أن الإعلامية عزة مصطفى، أعلنت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة شاب مصاب بورم فى عينه وتوفير كافة الرعاية المطلوبة له.



الشباب فى الإسعاف الشباب فى الإسعاف

وقال أحمد، شاب مصاب بالسرطان، خلال لقاءه مع مراسل برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد:" الورم بدأ يظهر فى الثانوية العامة، ودائما أحرص على ارتداء كاب"، مشيرا إلى أنه كان يعاني خلال المذاكرة لإصابته بصداع مستمر بسبب الورم.

وروت والدة أحمد قصة مرضه قائلة:"ابنى أصيب فى البداية فى عينه، والتضخم بدأ يزداد، بعدما رفض الطبيب الحقن كونه قد يتسبب فى إصابته بالعمى"، مناشدة بعلاج ابنها كى يستطيع إكمال حياته بعدما تخرج فى كلية الهندسة.



الشباب أحمد