مسلحون يخطفون تلاميذ من مدرسة ابتدائية فى ولاية كادونا النيجيرية

قال مفوض أمني اليوم الاثنين، إن مسلحين خطفوا تلاميذ ومدرسين في مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

وقال صموئيل أروان في بيان إن حكومة الولاية تلقت تقارير عن اختطاف تلاميذ ومعلمين في منطقة بيرنين جواري وتجمع تفاصيل عن عدد المختطَفين.

وقال ساركين موتا وهو أحد السكان لرويترز إن ابنه من بين المخطوفين بالإضافة إلى ثلاثة من أساتذته.

وأضاف "خُطفوا في وقت مبكر من صباح اليوم عندما كان المدرسون والتلاميذ يأتون إلى المدرسة".

وقال "نحن في حالة ذعر" ، في إشارة إلى الآباء الآخرين عندما تلقوا النبأ.

وحاول مسلحون خطف المزيد من التلاميذ في ولاية كادونا ليل الأحد، بينما لا يزال 39 آخرون في عداد المفقودين بعد هجوم سابق.

وتمثل الواقعة خامس عملية اختطاف جماعي من المدارس منذ ديسمبر في بلد يتصاعد فيه العنف.