اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول ليبى: حضور دولى واسع بجلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية

الإثنين، 15 مارس 2021 11:37 ص
مسئول ليبى: حضور دولى واسع بجلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية عبد الله بليحق
طبرق (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المتحدث الرسمى لمجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، بمقر المجلس فى مدينة طبرق، ستشهد حضورا دوليا موسعا.
 
ورجح بليحق فى تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبى، وكذلك سفراء عدد من الدول مثل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر.
 
كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية "الزوم"، بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى الليبى.
 
وفى السياق ذاته، قال السفير الألمانى لدى ليبيا أوليفر أوفتشا فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن كل الأنظار تتجه إلى طبرق اليوم حيث ستؤدى حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.. مضيفا: "مكان رمزى للغاية، ويوضح مدى التنوع الإقليمى للدولة الليبية".
 
كانت عدة دول قد رحّبت بتصويت أعضاء مجلس النواب الليبى بالثقة بالأغلبية الساحقة، للمصادقة على مجلس الوزراء الذى اختاره رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ليكون حكومة وحدة وطنية مؤقتة.

ليبيا

حكومه الوحده الوطنيه فى ليبيا

اخبار ليبيا

طبرق

الحكومه الليبيه الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

الأحد، 14 مارس 2021 10:01 م

أ ش أ: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا للتشاور حول أولويات عملها

الأحد، 14 مارس 2021 09:21 م

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤدى اليمين الدستورية فى جلسة البرلمان بمدينة طبرق غدا.. عبد الحميد الدبيبة: متفائلون بعلاقات قوية مع مصر.. والرئيس السيسي: مستعدون لتقديم خبراتنا لتحقيق الاستقرار للشعب الليبى

الأحد، 14 مارس 2021 01:42 م

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: متفائلون بعلاقات قوية مع مصر

الأحد، 14 مارس 2021 12:21 م

الأمم المتحدة ترحب بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية جديدة

الخميس، 11 مارس 2021 10:50 ص

وزير خارجية ليبيا الأسبق يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

الخميس، 11 مارس 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة