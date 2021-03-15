مسئول ليبى: حضور دولى واسع بجلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية

طبرق (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمى لمجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، بمقر المجلس فى مدينة طبرق، ستشهد حضورا دوليا موسعا.

ورجح بليحق فى تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبى، وكذلك سفراء عدد من الدول مثل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر.

كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية "الزوم"، بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى الليبى.

وفى السياق ذاته، قال السفير الألمانى لدى ليبيا أوليفر أوفتشا فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن كل الأنظار تتجه إلى طبرق اليوم حيث ستؤدى حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.. مضيفا: "مكان رمزى للغاية، ويوضح مدى التنوع الإقليمى للدولة الليبية".

كانت عدة دول قد رحّبت بتصويت أعضاء مجلس النواب الليبى بالثقة بالأغلبية الساحقة، للمصادقة على مجلس الوزراء الذى اختاره رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ليكون حكومة وحدة وطنية مؤقتة.