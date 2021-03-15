اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 04:04 م
خالد صلاح
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"مؤتمر بغداد الدولى للمياه" يؤكد ضرورة مواجهة النشاطات الإرهابية

الإثنين، 15 مارس 2021 03:10 م
"مؤتمر بغداد الدولى للمياه" يؤكد ضرورة مواجهة النشاطات الإرهابية رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، توصيات مؤتمر بغداد الدولى للمياه، والتى أكدت ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة النشاطات الإرهابية التى تستهدف المنشآت المائية.
 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة على راضى قوله إن "المؤتمر يعد الأول من نوعه، وعقد فى فترة مهمة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مثل هذه المؤتمرات سنويا".
 
وأوضح أن التوصيات أكدت أيضا أهمية المشاريع المشتركة لتقوية الترابط بين الدول، وإيجاد السبل الناجحة للوقوف بوجه التحديات التى شكلت للتغير المناخى عموماً، وإقليمياً بشكل خاص.

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اخبار العراق

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