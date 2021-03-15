كمل يا سيسى واحنا معاك.. المصريون يدعمون الرئيس: صاحب رؤية واضحة لبناء وطن

كتب محمد رضا

كمل يا سيسى واحنا معاك، هاشتاج تصدر التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى عبر من خلاله المصريون عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ظل خطواته الثابتة، بسياساته الداخلية والخارجية لتنمية المجتمع والارتقاء بمستوى معيشة المصريين، إضافة إلى حفظ الأمن القومى لمصر، وتعظيم دورها فى الملفات الهامة على المستوى الإقليمى والدولى.



تريند كمل يا سيسى واحنا معاك

ومن جانبها، قالت دينا رفعت، "رؤية واضحة نابعة من فكر مستنير لبناء وطن راقى بكل المعايير حفظ الله رئيسنا وسدد الله خطاه"، ونشرت أخرى صور مبانى من المدن الجديدة فى المنيا، وكتبت فى تعليقها عليها، "ما حدش يقول صعيد مصر منسى العمارات الجميلة دى فى مدينة المنيا الجديدة".

وشارك صفوت عادل، فى الهاشتاج، بتغريده قال فيها، "روح يا ريس ربنا يجعلك فى كل خطوة سلامة"، فيما قال حسن الباز، فى تعليقه على صورة للرئيس السيسى، "طول ما أنت فيها مش بنخاف عليها أنت اللى حاميها وكايد أعاديها".

فيما قال محمد عماد، "كل الاحترام والتقدير لحضرتك.. وبارك الله فيك وجعلك عونا ونصرا ودرعا وحافظا لمصرنا الحبيبة.. وجزاك الله عنا كل خير.. الرئيس الأب والسند"، فيما قالت نادية، "ربنا يجبر بخاطرك كما أجبرت خواطر أهل شهداء الوطن.. حفظك الله ورعاك لمصر وشعبها".

وأضاف عزيز، "يوفقك ربى فى كل خطوة تخطوها ويكتب لك كل نجاح ويقدرك على تحقيق آمال الشعب المصرى.. لو كل الشعب المصرى مثلك فى همتك ووعيك وإخلاصك وحبك لمصر كنا بقينا أقوى وأعظم دولة فى العالم كله.. له متوكلا على الله ولن تتوه خطاك أبدًا"