اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 12 معلومة

الإثنين، 15 مارس 2021 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 12 معلومة عداد كهرباء ذكى
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مميزات عداد الكهرباء الذكى، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع تركيب العدادات الذكية لدى المواطنين، وهى كالاتى:
 
 
1- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن اى أعباء مالية المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.
 
2- يتيح للمشترك تركيب شريحتى خط محمول.
 
3-   إمكانية شحن العداد في أي وقت من  اونلاين قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد
 
4-   يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".
 
5-   يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.
 
6-    جارى تركيب مليون عداد كهرباء ذكى بشركات شمال الدلتا و شمال القاهرة و الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع الصندوق الياباني.
 
7- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد على هاتفه المحمول.
 
8-     يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ و الوقت ، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة ، أقصي حمل بالامبير و الكيلو وات ، استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق ، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب،التاريخ باليوم و الشهر و السنة و الوقت ، إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت و التاريخ ،رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت و زيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
 
9-  تلافي مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة مع المستهلكين.
 
11-  يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.
 
12-  انتهت وزارة الكهرباء من تركيب 210 آلاف عداد ذكى حتى الآن.
 
 
 

العدادات الذكية

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

فاتورة الكهرباء

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