كل ما تريد معرفته عن "جواز السفر الأخضر" المقدم فى أوروبا × 3 نقاط

فاطمة شوقى

يقدم الاتحاد الأوروبى ما يسمى بـ" جواز السفر الأخضر"، والذى سيكون بصفة رقمية وسيسمح لمواطنى الدول المنتمية إلى الكتلة الأوروبية بالسفر إلى دول آخرى جزء من الاتحاد الأوروبى.

وأشارت صحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية إلى أن هناك 3 مفاتيح لفهم "جواز السفر الأخضر" وهى:

1- يسمح باللقاحات المعتمدة فقط فى أوروبا.

سيحصل مواطنو الاتحاد الأوروبى على شهادة رقمية تشير إلى أن لديهم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبيًا، أو اختبارًا يشير إلى أن المسافر لديه أجسام مضادة أو وثيقة تضمن تلقيحهم بـ "لقاح تمت الموافقة عليه من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) "، كما ذكر المفوض الأوروبى للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشهادة سيحملها الذى تلقى أحد الاربع لقاحات المعتمدة فى اوروبا وهى فايزر-بيونتك وموديرنا واسترازينكا اكسفورد وجونسون وجونسون.

2- التنسيق الرقمى.

يمكن للمواطنين الأوروبيين الحصول على هذه الشهادة على هواتفهم كما أوضح جوهانسون، سيسمح لهم ذلك "بإظهار أنه من غير المحتمل جدًا أن ينشروا الفيروس" وحقيقة أنه رقمى من شأنه "تسهيل الأمور على الأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر".

وبهذا المعنى، أكد المسؤول أنه "على سبيل المثال، إذا تم تطعيم الشخص، فلن يضطر إلى إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل."

اعترف يوجانسون أن "الأشخاص الذين يسافرون هذه الأيام ينفقون الكثير من الطاقة فى إجراء الاختبارات، وملء الاستمارات، وإظهار أنواع مختلفة من الأوراق مرارًا وتكرارًا".

3- إنه ليس جواز سفر

هذه الشهادة الرقمية لا تحل محل أو تساوى جواز سفر حقيقى، أى وثيقة إلزامية للسفر من بلد إلى آخر، باختصار، إنه أكثر من مجرد وثيقة رسمية، وتطبيق مصمم لتسهيل الضوابط الصحية على الحدود.

لهذا السبب، يدرس القطاع الخاص أيضًا هذا النوع من المبادرات، بدءًا من شركات الطيران، الحريصة على استئناف النشاط، والمتضررة بشدة من القيود.

يدرس الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، الذى يجمع الشركات الرئيسية فى هذا القطاع، منذ شهور إمكانية إنشاء جواز سفر رقمى حتى يتمكن المسافرون من إثبات حالتهم الصحية قبل الصعود إلى الطائرة، بعض الشركات، مثل American Airlines ، تفعل ذلك بالفعل.