ضبط مواد تستخدم فى التنقيب واستخراج خام الذهب بطرق غير شرعية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم التنقيب العشوائى عن خام الذهب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب العشوائى عن خام الذهب.

تمكنت القوة الأمنية المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيارة نقل) يستقلها شخصين ، مُحمل عليها (عدد 40 جوال بداخلهم مادة بيضاء اللون وزنت حوالى 1 طن والتى تستخدم فى إستخراج خام الذهب مخبأة أسفل قطع غيار وإطارات السيارات – مبلغ مالى قدره 2,135,000 جنيه إثنان مليون ومائة خمسة وثلاثون ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمان المذكوران اعترفا بأن المضبوطات والمبلغ المالى خاصين بشخصين (صاحب محلات مصوغات ذهبية وشريكه، مقيمان بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) لتوصيلهم لأحد الأشخاص (صاحب طواحين أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب)، وأضافا بأن المبلغ المالى لشراء السبائك الذهبية منه لسالفى الذكر.