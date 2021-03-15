رئيس مدينة أبو تشت يرد على شكوى أهالى قرية الشرقي من غياب التليفون الأرضى

كتبت- نهى عبد النبى - قنا صابر سعيد

أرسل القارئ محمد السايح من محافظة قنا، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها أهالى قرية الشرقى سمهود التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا من عدم تركيب خطوط التليفون الأرضى فى المنطقة الغربية، وبالتالى لا يوجد بها خدمة الإنترنت المنزلى.

وقال القارىء خلال رسالته: "قدمنا أكثر من شكوى لكى يتم الموافقة على تركيب بوكس للتليفونات الأرضية والإنترنت المنزلى فى قرية الشرقى خصوصا أننا فى أشد الحاجة اليها نظرا لبداية السنة الدراسية".

ومن جانبه قال قدري الشعيني، رئيس مدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، إنه جارى فحص الشكوى المقدمة من مواطن بقرية الشرقي سمهود الخاصة بخطوط التليفون الأرضى.

وأوضح الشعيني،فى تصريح لليوم السابع أنه سيتم التنسيق مع سنترال أبوتشت في حال ثبوت الشكوى لحلها من قبل السنترال، لافتا إلى التعامل الفوري مع شكاوي المواطنين.

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى: 01001738429

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".