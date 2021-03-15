جنرال أمريكى: لا أستبعد أن تتولى ضابطة رئاسة أركان الجيش فى غضون 20 عامًا

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قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونيل إنه فخور بالإسهامات التي تقدمها ضابطات الجيش الأمريكي، مشًا إلى أنه لا يستبعد أن تتولى ضابطة أمريكية رئاسة أركان الجيش في أقل من 20 عامًا من الآن.

وأشار ماكونيل في لقاء عُقد افتراضيًا مع محرري شئون الدفاع الأمريكيين، إلى أن نساء الولايات المتحدة قادمات صوب تبوء مراكز القيادة في المؤسسة العسكرية الأمريكية كاشفًا عن احتواء نشرة الترقيات القادمة في الجيش الأمريكي لعدد من الضابطات يحملن رتبة البريجادير (عميد) لكي يصرن حاملات لرتبة البريجادير جنرال (لواء).

ونوه إلى ترشيح ضابطة الجيش الأمريكية لورا ريتشاردسون التي تحمل رتبة ليوتينانت جنرال (فريق) لتولى قيادة القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي، مشيدًا بقدرتها على ترؤس قيادة عملياتية واعتباره أن ذلك هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

واستطرد القائد الأمريكي بالقول "لقد اخترت شخصيًا الضابطة لورا ريتشاردسون لتكون نائبة لي وفضلتها عن اثنين من الضباط في قوات الصاعقة بالجيش الأمريكي".

وتزامنت تصريحات المسئول العسكري الأمريكي مع احتفالات الإدارة الأمريكية بيوم المرأة العالمي التي تمتد لمدة أسبوعين واستبقها البيت الأبيض بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية بترشيح الضابطة لورا ريتشاردسون لرئاسة القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي و كذلك ترشيح الضابطة جاكلين فان التي تحمل رتبة (فريق جوي) لقيادة سلاح النقل الأمريكي.