تطوير منطقة المرور بشبرا الخيمة وتحويلها لنصب تذكارى ومسلة فرعونية.. صور

القليوبية _ فريق المحافظات

أعلن الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، أن العمل يجرى على قدم وساق في مشروع تحويل منطقة المرور بشارع 15 مايو، وتحويل مقلب للمخلفات إلى مظهر جمالى وحضارى، بإقامة نصب تذكارى على شكل مسلة فرعونية، وإنشاء أحواض بمحيطها وتشجيرها وتنجيلها وتجهيزها بأعمال الإنارة.

وقال رئيس حي شرق شبرا، فى بيان له اليوم الإثنين، إن المشروع يجرى تنفيذه في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة رفع وتحسين المستوى البيئي والمضي قدماً نحو تحسين جميع الخدمات، وعدم الإقتصار بالتخلص من التراكمات وإحلالها بالمساحات الخضراء، وإضافه مظاهر الجمال.

وأضاف "عبدالمنعم"، أن المشاركة المجتمعية الفعالة أتت عقب رؤية الجهد المبذول من قبل الجهاز التنفيذي في رفع التراكمات الموجودة من المخلفات، وبث روح التعاون، وإقامة نموذج حضاري بالمنطقة، والإشتراك الفعال بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، لتحقيق ونشر الإيجابيات، وتفعيل دور المساهمة الفعالة، التى تؤتى ثمارها لكل المواطنين.



المسلة الفرعونية



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