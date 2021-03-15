تسجيل صفر إصابات جديدة بكورونا فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت بيانات متابعة الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بشمال سيناء، صفر إصابات جديدة، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة موقف الإصابات بكورونا، أنه خلال 24 ساعة تم رصد صفر إصابات جديدة، وحالة وفاة، ولا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات 7 حالات، و52 حالة أخرى تخضع للعزل المنزلى.

وأشار البيان إلى أن إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء هى 328 حالة ايجابية، و1908 حالات تعافت من الإصابة، و113 حالة وفاه، ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام .

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا 200 مصل من أول دفعة من لقاح كورونا مخصصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.