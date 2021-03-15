بنى سويف تحتفل بالعيد القومى بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثاً مباشراً من محافظة بنى سويف خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى لبنى سويف، بوضع المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وإقامة احتفالات بديوان عام المحافظة شرق النيل.

وخلال الاحتفالية، قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إنه يجرى العمل على الخطة التنموية للمحافظة لتكون فعلياً بوابة الصعيد فى الخطط والمشروعات القومية، موضحاً أن القيادة السياسية تدرس مصر جيداً وتم تطبيق مبادرة حياة كريمة على مركزى ناصر وببا فهما الأكثر احتياجاً للخدمات والدعم، وتم إدراج 66 قرية داخلهما ضمن المبادرة التى ستشمل تطوير شامل بجانب مبادرة سكن كريم، وقروض ومنح صغيرة ومتوسطة لدعم أهالى تلك القرى.

وأضاف محافظ بنى سويف خلال الاحتفالات، أنه يجرى العمل على التنمية الشاملة لمحافظة بنى سويف، فى كافة المجالات السياحية والخدمية ودعم الأهالى للنهوض بمستوياتهم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، واحتفالات العيد القومى هذا العام بها دمج بين الجانب الترفيهي أمس واليوم ومستمر خلال الأيام القادمة، وكذلك احتفالات بالخدمات والدعم للمواطنين بشتى المجالات.