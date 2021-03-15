اليوم السابع
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بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية وشركة "الرمال السوداء" لاستغلال العناصر الأرضية النادرة

الإثنين، 15 مارس 2021 01:16 م
بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية وشركة "الرمال السوداء" لاستغلال العناصر الأرضية النادرة بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية وشركة الرمال السوداء
كتبت رحمة رمضان

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شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول مع اللواء وليد حسين، نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية، يشمل التعاون بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن تعظيم أوجه الاستفادة من "العناصر الأرضية النادرة الموجودة فى  خام المونازيت -  معدن للفوسفات يحوى عناصر أرضية نادرة - وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن.

وقد وقع البروتوكول الدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية واللواء عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب.
 
ورحب الدكتور محمد شاكر بالمشاركة فى الاحتفال بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المواد النووية لمعالجة خام المونازيت واستخلاص العناصر الاستراتيجية والنووية والشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم أوجه الاستفادة من أحد الخامات التعدينية بمصر (معادن الرمال السوداء).
 
وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أن مصر غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها التعدينية التي وهبها الله لهذا الشعب الكريمة وأنزلها في هذه الأرض المباركة ومن هذه الثروات الرمال السوداء، وتمتلك مصر إحدى عشر موقعاً لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثاً على طول ساحل البحر الأحمر بجنوب مصر.
 
وأضاف شاكر، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تلبية لطموحات القيادة السياسية في أن يصبح التعدين المصري قاطرة تنمية حقيقية، كذلك وفي إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بمصر ومن ثم بناء العديد من الصناعات التكميلية المتطورة القائمة على مثل هذه الخامات.
 
وأوضح أن خام المونازيت يعتبر أحد أهم معادن الرمال السوداء كونه المخزون الاستراتيجي من العناصر الأرضية النادرة التى تمتلك طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية حيث تدخل هذه العناصر في العديد من الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الهامة بالإضافة إلى الصناعات المعدنية، الصناعات البترولية، الصناعات الكيميائية، صناعة الزجاج.
 
ويأتى هذا التوقيع وفقاً لاتفاقية الالتزام المبرمة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بمنح حق استغلال الخام والبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.
 
تبادل الدروع
تبادل الدروع

توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء وجهاز الخدمة الوطنية
توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء وجهاز الخدمة الوطنية

صورة تضم وزير الكهرباء ونائب مدير جهاز الخدمة الوطنية عقب توقيع البرتوكول
صورة تضم وزير الكهرباء ونائب مدير جهاز الخدمة الوطنية عقب توقيع البرتوكول

وزير الكهرباء واللواء وليد حسين نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية
وزير الكهرباء واللواء وليد حسين نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الرمال السوداء

محمد شاكر

المواد النادرة

خام المونازيت

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