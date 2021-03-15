انطلاق مرحلة الناشئين للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بمطروح

مطروح حسن مشالى

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح فعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى وذلك تحت وزارة الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح خالد عبد الحميد مديرعام الشباب والرياضة بمطروح، أنه بدأ تشغيل المرحلة الجديدة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بمطروح ( مرحلة الناشئين) ، وذلك فى ألعاب المصارعة والجودو وألعاب القوى والملاكمة بعدد 75 لاعبا ولاعبه، و10 لاعب ولاعبه فى مرحلة الواعدين وبذلك يصبح عدد لاعبى المشروع القومى بمطروح 85 لاعب ولاعبه.

وأضاف أنه يتم اختيار وتدريب المواهب من خلال نخبة من أفضل المدربين تحت إشراف الدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة، والكابتن محمد أنور مدير الرياضة، وهم كل من الكابتن تامر شطا المشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بمطروح، وأسامه أبو العلا وإبراهيم الحلوانى، وأحمد أبو حاويه فى لعبة (المصارعة)، والكابتن هشام أنور، وأيمن البنا فى لعبة (الجودو)، والكابتن أحمد جابر فى لعبة (الملاكمة) ، والكابتن عبد الرحمن إدريس و أبو القاسم عمر فى (ألعاب القوى بسيوة).



إحدى اللاعبات



المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى