الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة شاب مصاب بورم في العين ويوجه بعلاجه

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدة شاب مصاب بورم فى عينه وتوفير كافة الرعاية المطلوبة له.

وقال أحمد، شاب مصاب بالسرطان، خلال لقائه مع مراسل برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد :"الورم بدأ يظهر فى الثانوية العامة، ودائما أحرص على ارتداء كاب"، مشيرا إلى أنه كان يعانى خلال المذاكرة لإصابته بصداع مستمر بسبب الورم.

وروت والدة أحمد قصة مرضه قائلة:"ابنى أصيب فى البداية فى عينه، والتضخم بدأ يزداد، بعدما رفض الطبيب الحقن كونه قد يتسبب فى إصابته بالعمى"، مناشدة بعلاج ابنها كى يستطيع إكمال حياته بعدما تخرج فى كلية الهندسة.