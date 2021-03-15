الخارجية الصينية تكشف خسائرها فى أعمال التخريب بميانمار

بكين (أ ش أ)

أصيب مواطنان صينيان بجراح، وتعرض 32 مصنعا باستثمارات صينية للتخريب فى الهجمات التى وقعت فى يانجون عاصمة ميانمار أمس، حيث بلغت الخسائر فى الممتلكات 240 مليون يوان 36.89 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة بشأن ما إذا كانت الصين ستخلى رعاياها من ميانمار إن "الصين تتابع الوضع عن كثب، وتشعر بقلق بالغ إزاء سلامة الشركات والموظفين الصينيين، وإن الصين تأمل أن تتخذ ميانمار إجراءات لحماية سلامتهم".

وحثت السفارة الصينية فى ميانمار أمس الأحد، السلطات هناك على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العنف ومعاقبة مرتكبيه، ودعت إلى تعزيز سلامة الشركات الصينية والمواطنين الصينيين فى البلاد.