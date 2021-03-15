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التعليم: نتيجة الصف الأول الثانوى 2021 والصف الثانى خلال الأيام المقبلة

الإثنين، 15 مارس 2021 11:58 ص
التعليم: نتيجة الصف الأول الثانوى 2021 والصف الثانى خلال الأيام المقبلة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى وأيضا نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتاح معرفة النتائج والاستعلام عنها بشكل إلكترونى من خلال الدخول على موقع الوزارة ومنصة الامتحان الإلكترونى.

وأكدت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى، مشيرة إلى أن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2021 ستكون خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية ومن الهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.


نتيجة الصف الاول الثانوى

وزاره التربيه والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم

التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوى 2021

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